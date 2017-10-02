Укрзалізниця временно меняет график движения шести поездов

Укрзалізниця меняет расписание движения ряда поездов из-за ремонта участка железной дороги между станциями Фастов-1 и Фастов-2.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании уточнили, что между станциями проводят реконструкцию стрелочных переводов для повышения скорости движения поездов. Путевые работы продлятся до 10 ноября.

Графики движения будут изменены для таких поездов:

№ 70 Мариуполь - Львов - из Мариуполя с 31 октября по 8 ноября;

№ 134 Николаев - Ивано-Франковск - с 1 по 8 ноября;

№ 120 Запорожье, Кривой Рог - Львов - с 1 по 9 ноября;

№ 85/87 Новоалексеевка - Львов, Ковель - с 1 по 9 ноября;

№ 109 Херсон - Львов - с 1 по 8 ноября.

Поездам № 41 Днепр - Трускавец и № 42 Трускавец - Днепр в начале ноября будет курсировать до/из Львова.

Об откорректированном графике движения пассажиров проинформируют на станциях и на официальном сайте Укрзалізниці.