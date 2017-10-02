В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" исключили возможность веерных отключений в осенне-зимний период.

Об этом сегодня на форуме "Неделя открытой энергетики" заявил глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, пишет РБК-Украина.

"Веерных отключений в осеннее-зимний период не будет. Разработаны сценарии для покрытия дефицита. Прохождение зимы зависит от того, как ТЭС обеспечат себя топливом", - сказал он. При этом, по словам главы "Укрэнерго", ситуация с запасами угля на складах ТЭС сейчас неудовлетворительна.

"Нас от критического дефицита отделяет 400 тыс. тонн запаса. Темпы сжигания - 250 тыс. тонн в месяц", - отметил Ковальчук. Руководитель "Укрэнерго" напомнил, что в случае нехватки угля могут быть задействованы газомазутные блоки или приняты другие меры, и только в последнюю очередь компания может применить веерные отключениям электроэнергии.