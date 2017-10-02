В Запорожской области перевернулось авто: есть пострадавшие

В Запорожском районе в результате дорожно-транспортного происшествия одна пассажир погибла, водитель и еще двое пассажиров получили телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.

ДТП произошло в 16:00 возле села Николай-Поле Запорожского района.

Женщина-водитель автомобиля Хюндай 1961 года не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и наехал на металлическое ограждение, в результате машина перевернулась.

В результате аварии 63-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте происшествия, водитель и еще двое пассажиров 1970 и 1944 рождения госпитализированы в больницу. Все пострадавшие жительницы Днепра.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.