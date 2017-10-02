» » В Запорожской области перевернулось авто: есть пострадавшие

В Запорожской области перевернулось авто: есть пострадавшие

Сегодня, 16:30 citynews.net.ua | Напечатать

В Запорожской области перевернулось авто: есть пострадавшиеВ Запорожском районе в результате дорожно-транспортного происшествия одна пассажир погибла, водитель и еще двое пассажиров получили телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.

ДТП произошло в 16:00 возле села Николай-Поле Запорожского района.

Женщина-водитель автомобиля Хюндай 1961 года не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и наехал на металлическое ограждение, в результате машина перевернулась.

В результате аварии 63-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте происшествия, водитель и еще двое пассажиров 1970 и 1944 рождения госпитализированы в больницу. Все пострадавшие жительницы Днепра.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:07

Кабмин решил, за что участников ато могут лишать статуса

Сегодня, 16:53

Через КПВВ Золотое пытались пройти три человека

Сегодня, 16:14

Очередной фейк от "ЛНР": на смену базе НАТО пришел "детский публичный дом"

Сегодня, 16:09

Пресс-секретарь Путина заявил, что пускать наблюдателей на украинско-российскую границу на Донбассе нельзя

Сегодня, 15:58

С начала АТО на Донбассе погибли 69 пограничников

Сегодня, 14:18

Фестиваль «З країни в Україну» приехал на Луганщину

Сегодня, 13:59

ЕСПЧ еще не выносил решений по Крыму и Донбассу

Сегодня, 13:55

Сутки в зоне АТО прошли без потерь

Сегодня, 12:59

«ЛНР» будет готова к открытию КПВВ Золотое через месяц

Сегодня, 12:16

Луганская «Заря» побеждает во втором матче Лиги Европы подряд

Сегодня, 11:24

Вспышки АЧС зафиксированы в двух областях Украины

Сегодня, 10:59

Кабмин планирует инициировать пересчет пенсий военных и силовиков

Новости Украины:

Сегодня, 17:20

Саакашвили созывает вече возле здания Рады 22 октября под лозунгом "Украина после Порошенко"

Сегодня, 17:08

В Николаеве около 100 студентов устроили массовую дракку

Сегодня, 16:54

В Харькове опознали пятую жертву смертельного ДТП

Сегодня, 16:30

В Запорожской области перевернулось авто: есть пострадавшие

Сегодня, 16:29

ДТП в Харькове: Зайцева отказалась давать показания в суде

Сегодня, 14:15

Одна из пострадавших в ДТП в Харькове начала приходить в себя

Сегодня, 13:57

Горняки «Селидовугля» грозят забастовкой

Сегодня, 13:53

В Киеве СБУ ликвидировала сеть сбыта контрабандного оружия

Сегодня, 12:30

ДТП в Харькове: водитель «Фольксвагена» заявил, что ехал на зеленый

Сегодня, 11:58

Мужчина, который попал под поезд метро в Киеве, погиб

Сегодня, 11:26

В Одессе обнаружили нелегальную оружейную мастерскую

Сегодня, 10:59

Кабмин планирует инициировать пересчет пенсий военных и силовиков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 