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ДТП в Харькове: водитель «Фольксвагена» заявил, что ехал на зеленый

Сегодня, 12:30 citynews.net.ua | Напечатать

Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», в который в Харькове врезался «Лексус», на допросе заявил, что пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора.

Об этом в эфире 112 Украина сообщил нардеп, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Водителя «Туарега» не задерживали. Он дал показания, заявил, что ехал на «зеленый», был шокирован, что в него врезался «Лексус». Следователи установят точный момент, судя по тому, что мы видим, он мог поехать на мигающий желтый. У следователей есть достаточное количество видеоматериалов, показаний очевидцев. Позже будут заказаны технические экспертизы, которые дадут оценку действиям участников ДТП и в том числе и водителя «Туарега». После чего будет предъявлено обвинение и дело передадано в суд. Думаю, это дело трех месяцев», – отметил Геращенко.


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