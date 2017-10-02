Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

Во Львовской области легковой автомобиль ВАЗ-2170 столкнулся с тягачом марки "Рено", в результате аварии водитель легковушки погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

"Недалеко от Львова в результате столкновения автомобилей погиб водитель легковушки", - говорится в сообщении. Как отмечается, авария произошла сегодня, 19 октября, около 16:00 на Скниловском мосту на территории Пустомытовского района. "Столкновение произошло между автомобилем ВАЗ-2170 и тягачом марки "Рено".

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель грузовика отправлен в больницу на обследование", - говорится в сообщении. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовно производства.