В Донецкой области произошло массовое отравление школьников

В Донецкой области произошло массовое отравление учеников местной школы в возрасте от 6 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Донецкой области в Facebook.

"В Краматорске прокуратура выясняет обстоятельства массового заболевания учащихся общеобразовательной школы", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, 18 октября в инфекционное отделение № 2 Коммунальной медицинского учреждения "Детское территориальное медицинское объединение г. Краматорска" с жалобами на тошноту, повышение температуры тела, слабость и нарушения работы желудочно-кишечного тракта госпитализированы 7 учеников общеобразовательной школы №12.

Так, сегодня, 19 октября 2017 года, количество больных увеличилось до 9 человек. В настоящее время все дети в возрасте от 6 до 15 лет в состоянии средней тяжести находятся в стационаре под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает. Отмечается, что проводится весь комплекс мероприятий по выяснению причины массового заболевания детей.

Данные по данному факту внесены Краматорской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей). Продолжается досудебное расследование.