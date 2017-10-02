Прокуратура открыла дело по факту незаконных обысков и задержания крымских татар

Прокуратура Автономной республики Крым открыла дела по факту обысков и задержания крымских татар.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратурой АРК продолжается сотрудничество с общественными и правозащитными организациями, направленная на выявление и фиксирование нарушений конституционных прав граждан на временно оккупированной территории Крыма", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в ответ на письмо прокуратуры АРК Общественной организацией "КрымSOS" предоставлена ​​информация о проведении незаконных обысков и арестов крымских татар на территории оккупированного Российской Федерацией полуострове Крым.

Так, установлено, что 2 октября 2017 года представителями незаконно созданных правоохранительных органов на территории Симферопольского района проведены незаконные обыски домов 4 крымских татар, после чего последние задержаны и доставлены в здание "ФСБ РФ".

Отмечается, что по указанным фактам прокуратурой АРК начато досудебное расследование по уголовным производствам по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 146, 162 Уголовного кодекса Украины.