» » Прокуратура открыла дело по факту незаконных обысков и задержания крымских татар

Прокуратура открыла дело по факту незаконных обысков и задержания крымских татар

Сегодня, 16:18 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Автономной республики Крым открыла дела по факту обысков и задержания крымских татар.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратурой АРК продолжается сотрудничество с общественными и правозащитными организациями, направленная на выявление и фиксирование нарушений конституционных прав граждан на временно оккупированной территории Крыма", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в ответ на письмо прокуратуры АРК Общественной организацией "КрымSOS" предоставлена ​​информация о проведении незаконных обысков и арестов крымских татар на территории оккупированного Российской Федерацией полуострове Крым.

Так, установлено, что 2 октября 2017 года представителями незаконно созданных правоохранительных органов на территории Симферопольского района проведены незаконные обыски домов 4 крымских татар, после чего последние задержаны и доставлены в здание "ФСБ РФ".

Отмечается, что по указанным фактам прокуратурой АРК начато досудебное расследование по уголовным производствам по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 146, 162 Уголовного кодекса Украины.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:19

В России не нашли денег на адвоката Агееву

Сегодня, 17:59

На повышение безопасности на дорогах в 2018 году потратят 2 миллиарда

Сегодня, 17:40

В оккупированном Луганске нашли расчлененный труп женщины

Сегодня, 16:27

Супрун уверяет, что закрывать больницы никто не собирается

Сегодня, 16:20

Боевики закрыли пункт пропуска на границе с Россией

Сегодня, 15:53

В зоне АТО сотрудники ГСЧС проводят работу по разминированию

Сегодня, 15:46

В Одесской области задержали антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 14:39

Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Харькове выплатят компенсацию

Сегодня, 13:12

Завтра в Луганской области в очередной раз попытаются открыть КПВВ Золотое

Сегодня, 12:57

В Северодонецк по обмену приехали львовские учителя

Сегодня, 12:44

В зоне АТО за сутки ранены 3 украинских военных

Сегодня, 11:51

Лига Европы: Сегодня сыграют «Динамо» и «Заря»

Новости Украины:

Сегодня, 18:21

Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

Сегодня, 17:59

На повышение безопасности на дорогах в 2018 году потратят 2 миллиарда

Сегодня, 17:13

Украинцы уже получили более 5 млн биометрических загранпаспортов, - Госмиграции

Сегодня, 16:22

В Донецкой области произошло массовое отравление школьников

Сегодня, 16:18

Прокуратура открыла дело по факту незаконных обысков и задержания крымских татар

Сегодня, 15:51

Украина и Венгрия будут совместно работать над имплементацией закона об образовании

Сегодня, 15:46

В Одесской области задержали антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 15:44

Кубив раскрыл детали проекта метро на Троещину

Сегодня, 14:39

Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Харькове выплатят компенсацию

Сегодня, 13:18

В Мариуполе осудили переселенца с депозитом в 450 тысяч гривен

Сегодня, 12:58

ГПСУ усилила контроль на границе в пределах четырех областей

Сегодня, 12:45

Аваков требует усилить ответственность за нарушение ПДД

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 