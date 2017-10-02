Украина и Венгрия будут совместно работать над имплементацией закона об образовании

Украина и Венгрия намерены совместно работать над имплементацией закона "Об образовании".

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина.

"Мы будем совместно работать, на основании нашей договоренности, работать над механизмом имплементации этого закона, и мы, конечно, до конца переходного периода должны достичь совместной договоренности", - заявил глава МИД.

Отметим, закон Украины "Об образовании" вступил в силу 28 сентября 2017 года, вызвав осуждение со стороны Венгрии.