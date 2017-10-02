Полиция отпустила всех задержанных под Радой активистов

Полиция отпустила всех активистов, задержанных во время столкновений с правоохранителями на улице Грушевского.

Об этом сообщается на странице «Движения новых сил» в Facebook.

«За отсутствием состава преступления полиция вынуждена была отпустить активистов даже без составления административных протоколов. Однако, некоторые из активистов сильно избиты – у одного гематома на голове, а у другого – вывихнут мизинец», – говорится в сообщении.