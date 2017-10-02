На обустройство КПВВ на админгранице с Крымом нужно 110 млн гривен

На обустройство контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом нужно 110 млн грн.

Об этом заявил в интервью УНН заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Пока мы получили расчеты по тем КПВВ, которые действуют на линии разграничения с Крымом. Я получил эти цифры, это 110 млн грн. Относительно тех КПВВ, расположенных на Востоке, пока цифр мы до сих пор не получили ни от Донецкой, ни от Луганской администраций", - сказал он.