ГСЧС изъяла почти 2,7 тысяч взрывоопасных предметов в ходе разминирования под Калиновкой

Украинские саперы обнаружили и изъяли 2 тыс. 682 взрывоопасных предмета вокруг военного склада боеприпасов в Калиновке Винницкой области после взрывов на арсенале.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины, в который входит 74 человека и 27 единиц техники, производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-х километровой зоне вокруг арсенала. Так, пиротехниками обследовано на наличие взрывоопасных предметов 26 тыс. 374 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 682 взрывоопасных предмета. Как отмечается, всего с начала выполнения работ получено и выполнено 453 заявки от населения по выявлению взрывоопасных предметов