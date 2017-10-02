На Харьковщине стартует Всеукраинская акция «Покрова Героев»

Представители Трухановской Сечи вместе с молодежью из всей Украины пройдут шествием по центру Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Мероприятие, которое пройдет с 13 по 15 октября, объединит более сотни представителей общественности из всех регионов страны.

Торжественное открытие состоится 13 октября в 15:00 на базе ГП «Клинический санаторий «Курорт «Березовские минеральные воды». После открытия начнется заседание координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания, будут работать секции: «Механизм налаживания сотрудничества между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями по вопросам национально-патриотического воспитания на районном, областном и общегосударственном уровнях»; «Казацкая воспитательная система, смысл воспитательного идеала. Элементы национально-патриотического воспитания в ходе проведения» на примере работы ОО «Пласт»; «Путями предков. Памятные места Харьковщины, которые отражают борьбу украинского народа с захватчиками»; «Современные методы самообороны и подготовки молодежи к выполнению обязанности по защите независимости и территориальной целостности Украины». Также участники будут пересматривать патриотические фильмы.

14 октября в 11:00 участники акции присоединятся к Всеукраинскому шествию представителей Трухановской Сечи (Бурсацкий спуск, памятник И. Сирко). Маршрут определен таким: памятник И. Сирко - Памятный знак репрессированным кобзарям, бандуристам, лирникам - памятник Т.Шевченко - Монумент УПА в Молодежном парке.

Также планом предусмотрено открытие памятной доски в честь воинов УНР, сражавшихся против большевистской агрессии (декабрь 1918 года) в пгт Казачая Лопань.