В МинАТО призвали мировое сообщество усилить давление на Россию

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвали мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию в связи с призывом крымчан в армию, передает пресс-служба ведомства.

В МинАТО сослались на информацию на сайте южного военного округа Министерства обороны Российской Федерации от 2 октября 2017 года. В российском ведомстве отметили, что с территории оккупированного полуострова планируется призвать на военную службу 2000 человек, которые должны выполнять воинский долг на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота РФ.

В МинАТО заявили, что организация призыва жителей временно оккупированной территории Украины на военную службу в российской армии прямо нарушает положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, статьей 51 которой предусмотрено запрещение принуждать граждан оккупированной территории служить в вооруженных или вспомогательных силах государства-оккупанта.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины отмечает, что такие действия Российской Федерации является прямым нарушением норм международного гуманитарного права, и призывает международное сообщество предпринять дальнейшие консолидированных шагов для усиления давления на Российскую Федерацию", - заявили в ведомстве.