Tesla Илона Маска отзывает 11 тысяч электрокаров модели X

Производитель электрокаров Tesla бизнесмена и изобретателя Илона Маска объявил об отзыве 11 тысяч кроссоверов модели X, произведенных с 28 октября 2016 г. по 1 сентября 2017 г. Об этом сообщает Business Insider.

Причина - возможные проблемы с задними складными сиденьями электромобилей. Как сообщили в компании, есть опасения, что они могут сложиться в случае ДТП.

Жалоб на подобные случаи не поступало, но Tesla обнаружила такую опасность в ходе собственных испытаний и решила принять дополнительные меры предосторожности.

Компания призвала владельцев электрокаров не сажать одновременно двух взрослых человек на заднее сиденье до устранения неисправности.