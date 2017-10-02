В Крыму усилились репрессии против крымских татар и активистов

В аннексированном Крыму в сентябре усилились репрессии против крымских татар, активистов и украинцев.

Об этом сегодня на брифинге заявил правозащитник, адвокат Ильми Умерова и Николая Семены Эмиль Курбединов, передает РБК-Украина.

"Сентябрь по итогам показал, что в отношении крымских татар, гражданских активистов и украинцев репрессии в Крыму продолжаются и усиливаются.

Сентябрь был очень богат на приговоры судов", - подчеркнул Курбединов. Правозащитник отметил, что в начале октября на дома крымских татар были совершены облавы, проходили обыски, в результате которых задержали шесть человек. Задержанных обвиняют в терроризме.

По словам адвоката, сторона защиты проходит стадии апелляционных жалоб по всем уголовным делам для дальнейшего обращения в Европейский суд по правам человека и другие международные инстанции.