Одному из фигурантов дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года россиянину Евгению Мефедову сообщили о новом подозрении.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Мефедова Валентин Рыбин.

"Мефедову предъявлено новое подозрение", - сообщил Рыбин.

В документе, опубликованном Рыбиным, говорится, что Мефедову сообщили о подозрении в совершении действия, совершенного с целью насильственной смены и свержения конституционного строя (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины), и подготовке к организации массовых беспорядков, сопровождавшиеся сопротивлением представителям власти с применением предметов, которые використувалися как оружие (ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294).