В Мариуполе открылся Центр по развитию малого и среднего бизнеса

Центр по развитию малого и среднего бизнеса открылся на базе общественной организации "Фонд развития Мариуполя" в Мариуполе, - сообщает "ДоТеБе".

Отмечается, что это единственный Центр, который может консультировать и сопровождать бизнес в городе Мариуполе и прилегающих поселках.

"В Центре могут получить помощь все предприниматели, которые хотят получить консультацию по разработке бизнес-плана или в привлечении инвестиций", - рассказал генеральный директор ОО "Фонд развития Мариуполя" Юрий Кампов.