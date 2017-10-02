Подключать киевские дома к отоплению начнут 16 октября

Запустить систему отопления для подачи тепла в дома киевлян планируют со следующего понедельника, 16 октября. Об этом мэр столицы Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городского головы.

«Мы начинаем включать отопление, когда среднесуточная температура на улице опускается ниже 8 градусов тепла. Сейчас температура выше, тем не менее мнения киевлян разделились: часть просит включить отопление, другие говорят, что стоит подождать и таким образом сэкономить средства. Сейчас школы, больницы и детсады подключаются по их заявкам. А со следующего понедельника мы запускаем систему отопления для подачи тепла в жилые дома города. Технологически нужно 7-10 дней, чтобы система полностью запустилась и эффективно работала», - сказал мэр.

Комментируя журналистам подготовку к отопительному сезону, Кличко отметил, что обратился к правительству с тем, чтобы были снижены цены на газ для детсадов, школ и больниц. На сегодняшний день для бюджетных организаций цена природного газа составляет 7,9 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров. В то же время, в тарифе на производство тепловой энергии цена природного газа составляет 4,94 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

«Возникает финансовая разница стоимости природного газа, для которой не предусмотрено источник погашения. Это повлечет возникновение дополнительных долгов теплоснабжающих предприятий за потребленный природный газ Киева и поставит под угрозу стабильное и безопасное прохождение отопительного сезона. Городские власти Киева не можгут допустить, чтобы в нынешней ситуации заложниками разницы в тарифах стали 514 детсадов, 483 школы, 150 больниц и ряд учреждений социальной защиты. Киев настаивает на том, чтобы на уровне Кабинета Министров Украины было инициировано совещание, на которой будет безотлагательно решен этот вопрос», - говорится в обращении мэра столицы.