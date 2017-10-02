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Порошенко назвал основание для возвращения россиян в ПАСЕ

Сегодня, 14:42 citynews.net.ua | Напечатать

Если государство-оккупант РФ покажет, что способно выполнять взятые на себя обязательства по минскому процессу, тогда можно будет обсудить возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом в своем выступлении на заседании ПАСЕ заявил президент Петр Порошенко.

Он напомнил, что именно Ассамблея приняла резолюцию о политических последствиях за российскую агрессию против Украине.

"Она устанавливает, что только значительный и видимый прогресс имплементации может стать основой для восстановления полноценного диалога с Ассамблеей на основе взаимного уважения", - объяснил он.

По словам Порошенко, ПАСЕ сохраняет за собой право аннулировать полномочия делегации РФ, если оккупация части Украины будет продолжаться.

"Фактически ни один из критериев не был выполнен Россией... Есть ли основания к возвращению к привычному ведению дел с Россией в ПАСЕ или где-либо еще? Давайте будем искренними. Цель российской агрессии - уничтожить демократию, либеральные свободы и права человека. В одних местах они это делают на танках, в других - фейковыми новостями", - подытожил он.


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