В ГМС объяснили, с чем связаны задержки в изготовлении биометрических паспортов

В Государственной миграционной службе Украины пояснили, с чем связаны задержки в изготовлении биометрических паспортов.

Об этом рассказал глава ведомства Максим Соколюк в интервью "Голосу Украины". "Ажиотаж, который сопровождал начало действия безвизового режима с ЕС для граждан Украины, вызвал небывалый спрос на заграничные паспорта. Если в июне-июле 2016 года мы оформляли в среднем 11 тысяч заграничных паспортов ежедневно, то после введения "безвиза" в июне-июле этого года эта цифра достигла 25 тысяч - выросла более чем вдвое", - рассказал он

Соколюк также отметил, что большинство граждан оформляют паспорта "на всякий случай", просто чтобы иметь их.

"Ни одна система не рассчитана на толпу, поэтому такой рост повлек очереди, активизацию мошенников, даже задержки в производстве документов", - добавил он. Вместе с тем, Соколюк добавил, что в случае, когда паспорт нужен срочно, необходимо обратиться в общественную приемную миграционной службы или написать на "горячую линию".

"При этом стоит понимать, что процедура занимает несколько дней, поскольку даже увеличенный вдвое состав подразделения по обработке обращений граждан не успевает, к сожалению: обращений очень много", - добавил он.