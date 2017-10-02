» » В ГМС объяснили, с чем связаны задержки в изготовлении биометрических паспортов

В ГМС объяснили, с чем связаны задержки в изготовлении биометрических паспортов

Сегодня, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

В Государственной миграционной службе Украины пояснили, с чем связаны задержки в изготовлении биометрических паспортов.

Об этом рассказал глава ведомства Максим Соколюк в интервью "Голосу Украины". "Ажиотаж, который сопровождал начало действия безвизового режима с ЕС для граждан Украины, вызвал небывалый спрос на заграничные паспорта. Если в июне-июле 2016 года мы оформляли в среднем 11 тысяч заграничных паспортов ежедневно, то после введения "безвиза" в июне-июле этого года эта цифра достигла 25 тысяч - выросла более чем вдвое", - рассказал он

Соколюк также отметил, что большинство граждан оформляют паспорта "на всякий случай", просто чтобы иметь их.

"Ни одна система не рассчитана на толпу, поэтому такой рост повлек очереди, активизацию мошенников, даже задержки в производстве документов", - добавил он. Вместе с тем, Соколюк добавил, что в случае, когда паспорт нужен срочно, необходимо обратиться в общественную приемную миграционной службы или написать на "горячую линию".

"При этом стоит понимать, что процедура занимает несколько дней, поскольку даже увеличенный вдвое состав подразделения по обработке обращений граждан не успевает, к сожалению: обращений очень много", - добавил он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:34

ООН: Четыре миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Сегодня, 14:11

В ВР подан акт о признании добробатов участниками боевых действий

Сегодня, 13:59

РФ выступила против миротворцев по всему Донбассу

Сегодня, 13:12

В зоне АТО за сутки ранены 4 украинских военных

Сегодня, 13:03

На Луганщине «бронеснайперы» соревновались на меткость (фото)

Сегодня, 12:54

Матиос: Судебная реформа поставит крест на наказании боевиков из ОРДЛО и чиновников-беглецов

Сегодня, 12:48

Оккупанты готовят провокации против ВСУ при поддержке российской стороны СЦКК

Сегодня, 12:20

Суд признал Буткова незаконным секретарем Северодонецкого горсовета

Сегодня, 11:50

Луганская таможня ГФС отчиталась о результатах работы за январь-сентябрь

Сегодня, 11:40

В Луганской области СБУ обнаружила тайник боевиков

Сегодня, 10:56

На пожаре в Новопсковском районе погиб мужчина

Сегодня, 10:34

Закон о пенсионной реформе опубликовали в «Голосе Украины»

Новости Украины:

Сегодня, 14:43

В ГМС объяснили, с чем связаны задержки в изготовлении биометрических паспортов

Сегодня, 14:00

В Украине зимой появится около 50 местных эфирных радиостанций

Сегодня, 13:19

Во Львове и Луцке начался отопительный сезон

Сегодня, 12:54

Матиос: Судебная реформа поставит крест на наказании боевиков из ОРДЛО и чиновников-беглецов

Сегодня, 12:23

Под Калиновкой произошла авария с участием БТР, есть пострадавший

Сегодня, 11:59

В Краматорске мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже

Сегодня, 11:36

В Харькове произошло тройное ДТП, есть погибший

Сегодня, 11:04

Вспышки АЧС зафиксированы в Житомирской и Полтавской областях

Сегодня, 10:48

В Киеве умер болельщик во время футбольного матча с Хорватией

Сегодня, 10:25

ЕС готов помочь Украине с отбором судей в антикоррупционный суд

Сегодня, 09:44

Пономарев: РФ может выдать заказчика убийства Вороненкова

Вчера, 18:01

Правоохранители разоблачили банду, совершившую нападение на автобус в Херсонской области

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 