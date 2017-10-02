В Украине зимой появится около 50 местных эфирных радиостанций

В Украине зимой появится около пятидесяти новых местных эфирных радиостанций.

Об этом на пресс-конференции заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, пишет РБК-Украина.

"До конца года мы выставим на конкурсы частоты в пятидесяти городах и поселках Украины. То есть в течение зимы около пятидесяти населенных пунктов Украины получат новые местные эфирные радиостанции", - заявил Костинский

По его словам, участие в конкурсе смогут принять и проводные радиостанции, которые в случае победы смогут перейти на эфирное вещание.