Во Львове и Луцке начался отопительный сезон

Во Львове сегодня, 10 октября 2017 года, начался отопительный сезон.

Об этом со ссылкой на ЛГКП "Львовтеплоэнерго" сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Как отмечается, сегодня во Львове начали отопительный сезон в жилых домах, тогда как соцучреждения начали подключать к отоплению с 3 октября.

"Сегодня, 10 октября, начинаем восстановление подачи теплоснабжения жителям Львова. Однако, не все дома одновременно смогут получить тепло. У нас на обслуживании более 1600 домов, а процесс восстановления теплоснабжения происходит поэтапно. Поэтому кто-то уже в обед получит тепло, кто-то вечером, кто-то завтра утром", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по сообщению издания ZIK, отопительный сезон начался сегодня в Луцке, где теплоноситель подали в детсады, школы и медицинские учреждения. Как заявила директор ГКП "Луцктепло" Валентина Малютина, предприятие готово к подаче тепла в жилые дома, но пока еще нет оснований для этого.