В Харькове произошло тройное ДТП, есть погибший

В Харькове в результате тройного дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 октября в 22:00 на дороге возле дома № 88 на улице Академика Павлова с участием трех автомобилей - Volkswagen, Nissan и Chevrolet", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 36-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen и Nissan. В результате аварии погиб водитель Chevrolet, другие участники ДТП не пострадали.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины