В Херсонской области зафиксирована вспышка АЧС

В Херсонской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сообщается, что в Херсонской области 2 октября в личном подсобном хозяйстве в пгт Великая Александровка Великоалександровского района Херсонской области была зарегистрирована вспышка АЧС. Так, при исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве 4 октября установлен диагноз - африканская чума свиней.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Великоалександровской районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, а также определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

Отмечено, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.