В Киеве дети отравились бесплатным майонезом

В Киеве не менее семерых несовершеннолетних отравились майонезом, который в рамках промо-акции раздавали возле станции метро "Шулявская".

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что вчера около 12:00 поступила информация о том, что возле станции метро "Шулявская" неизвестные в рамках промо-акции раздают бесплатный майонез, качество которого вызывает сомнение.

"На месте происшествия 21-летний киевлянин рассказал, что примерно с 09:00 неизвестная проводила промо-акцию и бесплатно раздавала флаеры и пачки майонеза со вкусом сыра. Также мужчина предоставил правоохранителям одну пачку майонеза и несколько флаеров, которые приобщены к собранным материалам", - говорится в сообщении. По данным полиции, после 13:30 от медицинских работников поступили сообщения о том, что в инфекционное отделение больницы поступили семь детей с предварительным диагнозом - кишечная инфекция. По данному факту открыто уголовное дело.

Пятеро учеников киевского колледжа рассказали полицейским, что около 09:00, когда они направлялись в учебное заведение, возле станции метро "Шулявская" проходила промо акция, и они получили пачки майонеза. После употребления бесплатной продукции дети почувствовали ухудшение самочувствия. В настоящее время их состояние удовлетворительное, стационарное лечение никто из них не проходит