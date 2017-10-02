В центре Киева разбит мемориал Героям Небесной сотни

Злоумышленник разбил в центре Киева памятные плиты Героям Небесной сотни, - сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Информация о повреждении мемориала Героев Небесной сотни поступила по спецлинии "102" около 11:20. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в территориальное управление полиции, где с ним общаются следователи.

Правонарушителем оказался мужчина, 1974 года рождения, который приехал в Киев.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

При этом, как отметил советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Фейсбуке, злоумышленник является жителем Севастополя.

"Сегодня на аллее Героев Небесной сотни произошел преступный акт открытого антигосударственного вандализма! Патрульная полиция оперативно задержала урода! Это рашистская дрянь – житель Севастополя, 1974 года рождения", – написал он.