В центре Киева разбит мемориал Героям Небесной сотни

В центре Киева разбит мемориал Героям Небесной сотниВчера, 15:13
Злоумышленник разбил в центре Киева памятные плиты Героям Небесной сотни, - сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
Информация о повреждении мемориала Героев Небесной сотни поступила по спецлинии "102" около 11:20. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
Правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в территориальное управление полиции, где с ним общаются следователи.
Правонарушителем оказался мужчина, 1974 года рождения, который приехал в Киев.
По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
При этом, как отметил советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Фейсбуке, злоумышленник является жителем Севастополя.
"Сегодня на аллее Героев Небесной сотни произошел преступный акт открытого антигосударственного вандализма! Патрульная полиция оперативно задержала урода! Это рашистская дрянь – житель Севастополя, 1974 года рождения", – написал он.