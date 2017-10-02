В Вышгороде погиб ребенок: выпал с 18 этажа

Вчера, около 20:30 в Вышгороде Киевской области из окна на 18-м этаже выпала шестилетняя девочка и погибла.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области в Facebook.

"Предварительно установлено, что девочка самостоятельно открыла окно и выглядывала маму с работы. Выпала из окна вместе со своей собакой. Дошкольные учебные заведения малолетний ребенок не посещал. Утром 39-летняя женщина поехала на работу, оставив дочь дома одну. Каждый час ей звонила", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.