Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Украине 5-6 октября

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Украине в течение 5-6 октября 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 5 октября днем ​​в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, вечером 5 октября и ночью 6 октября 2017 года в Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается усиление скорости ветра критериям стихийного явления 25-30 м/с.

Так, в течение 6 октября 2017 года в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях усиление скорости ветра 19-24 м/с, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях 15-20 м/с.