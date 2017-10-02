В Одесском СИЗО арестант совершил самоубийство

В Одесском СИЗО арестант совершил самоубийствоСегодня, 10:37
Удерживаемый в Одесском следственном изоляторе арестант покончил с собой.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Установлено, что 4 октября в камере Одесского СИЗО обнаружено тело 33-летнего арестанта с признаками самоубийства. Внесены сведения в ЕРДР по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство с пометкой "самоубийство", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжал прокурор области Олег Жученко.
Продолжается следствие.