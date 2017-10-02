» » В Одесском СИЗО арестант совершил самоубийство

В Одесском СИЗО арестант совершил самоубийство

Сегодня, 10:37 citynews.net.ua | Напечатать

Удерживаемый в Одесском следственном изоляторе арестант покончил с собой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что 4 октября в камере Одесского СИЗО обнаружено тело 33-летнего арестанта с признаками самоубийства. Внесены сведения в ЕРДР по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство с пометкой "самоубийство", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал прокурор области Олег Жученко.

Продолжается следствие.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:05

На Луганщине совершено вооруженное нападение на полицейского

Сегодня, 12:58

За сутки в зоне АТО погибших нет

Сегодня, 12:08

В Новодружевске полиция изъяла в доме гранатомет и наркотики

Сегодня, 11:52

Комитет ВР поддержал законопроект Порошенко о государственном суверенитете на Донбассе

Сегодня, 11:11

Националисты под радой митингуют против законов Порошенко о Донбассе

Сегодня, 10:18

«Самопомощь» не будет голосовать ни за один из двух законопроектов по реинтеграции Донбасса

Сегодня, 10:02

«Лисичанскуголь» заказало российские аккумуляторы

Сегодня, 09:50

Красный Крест доставил на Донбасс 11 грузовиков с гуманитарной помощью

Сегодня, 09:14

Минские переговорщики хотят бессрочного прекращения огня в Донбассе

Сегодня, 09:10

За сутки в АТО зафиксировано 19 обстрелов

Вчера, 18:10

В Минске проходят переговоры по Донбассу

Вчера, 18:03

В следующем году заработает программа ЕС по помощи и развитию Донбасса

Новости Украины:

Сегодня, 13:34

В Вышгороде погиб ребенок: выпал с 18 этажа

Сегодня, 13:06

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Украине 5-6 октября

Сегодня, 12:06

СБУ разоблачила два нелегальных колл-центра, облаживавших клиентов из РФ

Сегодня, 11:50

Отопительный сезон в пяти районах Львовской области под угрозой срыва из-за миллионных долгов тепловиков

Сегодня, 11:09

Насосная станция Южнодонбасского водовода попала под обстрел

Сегодня, 10:37

В Одесском СИЗО арестант совершил самоубийство

Сегодня, 10:05

СБУ выдворила из Украины журналиста телеканала НТВ

Сегодня, 09:53

Аэропорт Мариуполя через суд вернули на баланс города

Сегодня, 09:14

Минские переговорщики хотят бессрочного прекращения огня в Донбассе

Вчера, 18:20

В окрестностях Калиновки нашли почти тысячу взрывоопасных предметов

Вчера, 18:06

Порошенко заявил о готовности создать антикоррупционный суд

Вчера, 17:18

ГПУ инкриминирует госизмену 73 украинским военным в Крыму

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 