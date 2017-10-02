В Киеве разоблачили выдававшую поддельные медкнижки женщину

В Киеве полиция разоблачила женщину-предпринимателя, которая выдала 40 поддельных медицинских книжек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Женщина, будучи физическим лицом-предпринимателем, предоставляла услуги по поиску клиентов для частного медицинского центра, который имеет лицензию на выдачу личных медицинских книжек. Однако, имея целью собственное обогащение, злоумышленница подделывала подписи председателя медицинской комиссии и в дальнейшем выдавала документ с поддельной печатью врачам, которые проходили в учреждении обязательный медицинский осмотр", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что таким образом женщина выдала 40 поддельных медкнижек.

По данному факту в Дарницкий райсуд Киева направлено обвинительное заключение по обвинению женщины в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемой грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.