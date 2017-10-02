В Сумской области исчезли двое пограничников

Два офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда пропали во время мониторинга участка государственной границы.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Связь с ними прервалась около 20:00 3 октября. "Сейчас Государственная пограничная служба Украины разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их место нахождения. Проинформированы правоохранительные органы. В то же время в российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда", - заявили в ГПСУ. Государственная пограничная служба проверяет эту информацию.