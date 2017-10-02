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На ядерном объекте в Харькове выявили хищения на 10 миллионов долларов

Вчера, 18:10 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи СБУ и Генпрокуратуры обнаружили хищение $10 млн на строительстве ускорителя нейтронов при Харьковском физико-техническом институте.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Харькове, передает Depo.ua.

"В июле СБУ зарегистрировала уголовное производство о хищении особо крупных средств при строительстве ускорителя нейтронов на базе Харьковского ФТИ. Следствие считает, что $10 млн были выведены через фиктивные компании. Как только завершатся процессы, которые установят фиктивность этих компаний, мы предъявим обвинения тем, кто подписывал документы и побудил бухгалтеров к определенным действиям. Это касается и руководства учреждения", - сказал генпрокурор.


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