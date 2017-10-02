Во Львове горел детский сад (видео)

Во Львове горел частный детский сад на улице Вербовой, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Сообщается, что в 13:19 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в 2-этажном здании частного детского сада, возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже.

"Вследствие возгорания возникло плотное задымление в здании. До прибытия спасателей воспитатели вывели на свежий воздух 40 малышей", - говорится в сообщении. Спасатели ликвидировали пожар с помощью огнетушителя, обследовали помещение. Пострадавших на месте происшествия нет, причина возникновения пожара устанавливается.