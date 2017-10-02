Венгрия и Румыния будут вместе выступать против украинского закона об образовании

Венгрия и Румыния вместе выступают против нового закона Украины «Об образовании», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, находясь с визитом в Румынии.

Как сказал венгерский министр после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану в румынском городе Клуже, Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, ведь «гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами», сообщает Радио Свобода.

Сийярто также отметил, что, как он считает, закон об образовании противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест. Из-за этого, сказал министр, он рассматривает принятие украинского закона как «удар в спину» двум государствам.

В то же время министр видит «серьезную угрозу» в том, что на рассмотрение украинских парламентариев попали также законопроекты о языке и гражданстве.

Глава МИД Венгрии вновь напомнил, что его страна многократно обращалась к украинской власти, чтобы Киев не принимал этот закон, но это было сделано вопреки заявлениям Будапешта, что новый законодательный акт, как убежден министр, нарушает права нацменьшинств в Украине.

В Украине живет более полумиллиона венгров и румын, и поэтому также Венгрия и Румыния выступают вместе, заявил Сийярто.

По его мнению, если Верховная Рада законодательно примет предложения, предложенные парламентской комиссией по вопросам культуры, культурно-образовательные возможности венгерской и румынской меньшинств будут значительно сужены, а против этого Венгрия и Румыния будут бороться совместно.