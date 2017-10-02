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В Киевской области будут судить четырех черных трансплантологов

Вчера, 15:50 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура направила в суд акт против четырех человек - двух турок и двух украинцев, которых обвиняют в торговле человеческими органами. Об этом сообщила пресс-службы прокуратуры Киевской области.

"Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины - торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека", - говорится в сообщении прокуратуры.

Двое граждан Турции и двое - Украины с сентября 2015 по апрель 2017 года через Интернет искали людей с тяжелым материальным положением и склоняли их за денежное вознаграждение продать почку.

Оба турка - врачи, у них есть сеть клиник. По их словам, для такой операции надо пройти специальную комиссию. Они говорят, что те, кто сейчас считает себя потерпевшим, сознательно ехали на операцию.

После согласия потерпевших их вывозили в Турцию или на Филиппины для проведения незаконных операций по трансплантации почек, пообещав уплатить от $10 тыс до $15 тыс.

"Но люди после операционного вмешательства и удаления органа получали значительно меньшую сумму. Злоумышленники не предупреждали пострадавших о высоком риске для здоровья, связанном с удалением почки", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.


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