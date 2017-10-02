Саакашвили попросил предоставить ему политическое убежище в Украине

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала в комментарии РБК-Украина.

"Он просит статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Заявление в Государственную миграционную службу во Львовской области подано 11 сентября. Политическое убежище - это бытовое название этого статуса", - сказал адвокат.