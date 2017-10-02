Всемирный банк настаивает на снятии моратория на продажу земли с 1 января 2018

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине должен быть снят с 1 января 2018 года.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, пишет РБК-Украина.

"Это та реформа, которая действительно пойдет на пользу всем гражданам Украины, поэтому мы считаем, она является неотложной и это нужно делать сейчас и чтобы мораторий был снят с 1 января 2018 года", - заявила Кахконен. По ее словам, мораторий на продажу земли является одной из причин низкой урожайности в Украине по сравнению со странами Европейского Союза.