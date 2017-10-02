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Парламент одобрил судебную реформу

Вчера, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект № №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", передает РБК-Украина.

За документ проголосовали 234 депутата парламента.

"Предварительный анализ текста законопроекта показывает, что отдельные его положения не учитывают конституционных предписаний, не согласуются с другими законодательными актами, содержащие внутренние несогласованности, не учитывают европейских стандартов четкости, ясности, понятности, краткости, последовательности, эффективности, результативности и пропорциональности закона", - говорится в заключении Главного юридического управления парламента.

В ходе рассмотрения проекта закона ряд парламентариев высказал предостережение, что новый закон затрудняет доступ граждан к судопроизводству и гласность судебных заседаний.

В частности, сначала предлагалось установить, что в случае если суд придет к выводу, что фото-, кино-, теле- или видеосъемка, а также трансляции хода судебного заседания по радио и телевидению, в сети Интернет мешают ходу судебного процесса, суд может запретить или ограничить их проведение, о чем выносит мотивированное постановление. Перед голосованием профильный комитет изъял норму.

Вместе с тем, согласно проекту, во время проведения урегулирования спора с участием судьи протокол совещания не ведется и не производится фиксация техническими средствами и запрещается использовать портативные, аудиотехнические устройства, а также осуществлять фото- и киносъемку, видео-, звукозапись, хотя ранее фиксация проводилась.

Также, согласно закону, к участию в деле может привлекаться эксперт по вопросам права. Согласно проекту в качестве эксперта по вопросам права может привлекаться лицо, имеющее ученую степень и являющееся признанным специалистом в области права. Вместе с тем проектом не определено, что следует понимать под формулировкой "признанный специалист в области права" - кем и в каком порядке он должен быть признан.

Кроме того, проектом предусмотрено, что в случае невнесения в установленный судом срок средств для обеспечения судебных расходов или неуплаты в установленный судом срок соответствующих сумм авансом суд вправе отклонить ходатайство о вызове свидетеля, назначении экспертизы, привлечении специалиста, переводчика, обеспечении, истребовании или обзоре доказательств и принять решение на основе других представленных участниками дела доказательств или отменить ранее принятое решение о вызове свидетеля, назначении экспертизы, привлечении специалиста, переводчика, обеспечении, истребовании доказательств или обзоре доказательств по месту их нахождения.

При этом в случае невнесения в установленный судом срок средств для обеспечения расходов на профессиональную юридическую помощь суд по ходатайству ответчика вправе оставить иск без рассмотрения.

Также стоит отметить, что проектом предусмотрен порядок вызова ответчика и других лиц, место жительства, пребывания, местонахождение или место работы которых неизвестно, через объявления на официальном сайте судебной власти Украины. В Главном юридическом управления подчеркивают, что такая норма является дискуссионной, поскольку значительное количество граждан Украины не имеют возможность подключения к Интернету и доступа к указанному электронного ресурса. Кроме того, пользователями официального веб-портала судебной власти Украины достаточно узкий круг лиц, а потому вряд ли сообщение на нем можно считать официальным вызовом в суд. Сейчас вышеуказанных лиц в суд вызывают через средства массовой информации по последнему известному месту жительства (пребывания) на территории Украины.


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