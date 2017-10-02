В Кривом Роге обиженный клиент устроил стрельбу в мастерской мобильных телефонов

В Кривом Роге на ул. Соборности 29 сентября полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в мастерской мобильных телефонов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского отдела полиции.

"Правоохранители установили, что около 14:00 в мастерскую мобильных телефонов зашел мужчина. Без каких-либо объяснений он достал из пакета обрез охотничьего ружья и выстрелил в стену. После этого злоумышленника сразу же задержали прохожие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелком оказался 52-летний мужчина, который ранее имел проблемы с законом.

"Он рассказал, что на днях сдал свой мобильный телефон в ремонт. Вскоре ему позвонили сотрудники магазина и сообщили, что гаджет не подлежит ремонту. Это очень расстроило мужчину, поэтому он не придумал ничего лучшего, чем решить вопрос силовым методом, использовав оружие, которое досталось ему в наследство от дедушки", – сообщили полиции.

В отношении злоумышленника решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту следователями Металлургического отделения полиции внесено сведения в ЕРДР по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 7 лет.