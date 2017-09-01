В оккупированной Макеевке семейная пара жестоко избила оставленного ей на попечение 6-летнего ребенка

Шестилетний ребенок доставлен в больницу оккупированной Макеевки с переломами и многочисленными гематомами после избиения со стороны родственников. Об этом сообщает пресс-служба фейкового "мвд", действующего на подконтрольной боевикам территории Донецкой области.

В городскую больницу мальчик попал со множественными гематомами лица и тела, переломом ребра и носа. Избивала ребенка семейная пара, которой племянника оставили на попечение.

"Кроме рукоприкладства в отношении мальчика в качестве предмета для избиения использовалась столовая ложка, (с их слов, в воспитательных целях), а за непослушание ребенок был вынужден выполнять физические упражнения в виде отжиманий от пола, приседаний, сгибания тела в упоре лежа", - говорится в сообщении.