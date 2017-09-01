Минздрав вводит меры пресечения в 3 областях для борьбы с корью

Министерство здравоохранения вводит меры пресечения в трех областях для борьбы с корью.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В связи со вспышкой кори в Украине Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки Украины пытаются не допустить дальнейшего распространения инфекции.

В трех областях с наибольшим числом заболевших - Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской - дети, которые не получили прививки от кори, не допускаются к посещению дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, является одним из основных способов предотвратить распространение вспышки инфекции ", - отмечается в сообщении.

Указано, что на начало сентября в Украине зарегистрировано 1627 случаев кори, двое детей в Одесской области умерли. Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (747 случаев), Одесской (589 случаев) и Тернопольской (70 случаев) областях.