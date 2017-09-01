Полиция открыла дело по факту убийства депутата горсовета Черкасс

Полиция Черкасской области открыла уголовное дело по факту убийства депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"После получения информация о том, что на территории одного из гаражных комплексов в городе Черкассы обнаружено тело депутата Черкасского городского совета на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы, эксперты, кинологи с собаками и руководство полиции города и области.

На территории области введен в действие план "Сирена". На розыск злоумышленников направлены весь личный состав криминальной полиции области", - говорится в сообщении полиции.

Отмечено, что вещественные доказательства с места происшествия изъяты. Следственным управлением ГУНП в Черкасской области данное событие внесено в ЕРДР и открыто уголовное производство по признакам п. 12, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.