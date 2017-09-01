Прокуратура обжаловала оправдательный приговор фигурантам дела 2 мая в Одессе

Прокуратура Одесской области в апелляционном порядке обжаловала оправдательный приговор 19 фигурантов массовых беспорядков 2 мая 2014. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сообщается, что прокуратура Одесской области 28 сентября 2017 внесла апелляционную жалобу в суд на оправдательный приговор Ильичевского городского суда Одесской области, которым признаны невиновными 19 фигурантов массовых беспорядков 2 мая 2014 на ул. Греческой и Греческой площади в Одессе. Так, прокуратура обратилась в суд с требованием отменить приговор и назначить новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

По мнению прокуратуры, указанный приговор не основывается на законе и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам о причастности обвиняемых к преступлениям и допущенными судом существенными нарушениями уголовных процессуальных норм, в частности, судом должным образом не исследованы доказательства, предоставленные прокурором в заседании