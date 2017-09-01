В Докучаевске обстреляли гостиницу, где находились российские офицеры СЦКК

Российские офицеры Совместного центра по контролю и координации попали под обстрел, находясь в гостинице в подконтрольном боевикам Докучаевске Донецкой области. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

В гостинице «Мрия», где во время обстрела находились офицеры, патруль СММ зафиксировал пробоину в крыше диаметром 50 сантиметров, 7 разбитых окон, осколочные повреждения южной стены, перебитый газопровод и осколочные повреждения на других внешних поверхностях.

«По оценке сотрудников Миссии, все повреждения были вызваны огнем из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2) с западного направления», – отмечают в миссии.

Как рассказал менеджер гостиницы, обстрел произошел утром 25 сентября, а боевики «ДНР» вместе с российскими офицерами изъяли все осколки с места события до приезда патруля СММ. Со слов российских офицеров СЦКК, пострадавших в ходе обстрела нет.

«Два офицера Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК сообщили СММ, что во время обстрела находились в отеле, но жертв зафиксировано не было», – сказано в отчете.

В 50-ти метрах от гостиницы патруль СММ в сопровождении офицеров СЦКК зафиксировал незначительные повреждения лестницы, стены, западо-юго-западной части крыши, а также 2 разбитых окна. В ОБСЕ оценивают эти повреждения как последствия обстрела из пушки БМП-2 с западного направления.