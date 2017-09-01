В Донецкой области из-за обстрела боевиков ранения получил мирный житель

В Донецкой области в результате обстрела боевиков пулевое ранение получил местный житель.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Как сообщает мне председатель ВЦА Зайцевого Владимир Веселкин, в 7:20 во дворе собственного дома в Жованке получил пулевое ранение в ногу местный житель 1972 года рождения.

Военные оказали ему первую неотложную помощь и военным транспортом везут в больницу в Бахмут.

По словам Веселкина, боевики продолжают обстреливать поселок из стрелкового оружия", - написал Жебривский. Он добавил, что под обстрел также попала Марьинка.

"По информации председателя Марьинской РГА Владимира Мороза, с начала этого периода уже зафиксировано три обстрела: около нуля часов боевики вели огонь из гранатометов, в 5 часов утра "подключили" тяжелые минометы калибром 122 мм - зафиксирован 21 выстрел. По предварительной информации, обстреливали позиции украинских военных в окрестностях поселка. А в 7:30 утра прилетела мина и на улицу Прокофьева", - рассказал Жебривский. Он добавил, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.