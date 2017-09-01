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Суд наложил арест на здания и сооружения лагеря "Виктория"

Сегодня, 13:28 citynews.net.ua | Напечатать

Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство полицейского следователя и наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря "Виктория".

Об этом пишет местное издание "Думская".

"Указанное имущество сохранило следы уголовного правонарушения, то есть является доказательством преступления. Следователь доказал, что существуют риски его перепланировки, изменения целевого назначения, повреждения или уничтожения, что в дальнейшем усложнит установление истины и проведение необходимых следственных действий", - говорится в определении суда.

Общая площадь арестованных зданий - 4065,4 кв. м. Арест наложили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).


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