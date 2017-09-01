Взрывы под Винницей: 14 поездов изменили маршрут

В связи со взрывами на складах боеприпасов в Калиновке изменено движение 14 поездов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

В пресс-службе не уточнили, о каких именно маршрутах поездов идет речь.

26 сентября с 22:10 был полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка.

"Это вызвано мерами безопасности в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в/ч А-1119 в Калиновке. Движение поездов не осуществляется по обоим путям перегона. Эвакуированы сотрудники четырех железнодорожных станций Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий", - отметили в пресс-службе.