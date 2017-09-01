«ДНР» открыла представительство во Франции

«ДНР» открыла представительство во ФранцииСегодня, 17:20
В Марселе (Франция) открыт «представительский центр» «ДНР».
Как сообщает Радио Свобода, официальный Париж не признает группировок боевиков.
В Министерстве иностранных дел Франции утверждают, что цель этого «представительства» (зарегистрированное как общественная организация) – незаконна, поэтому соответствующая информация уже передана в прокуратуру.
Франция – пятая европейская страна, где боевики «ДНР» пытаются открыть свое «представительство». Ранее это происходило в Греции, Финляндии, Италии и Чехии