«ДНР» открыла представительство во Франции

В Марселе (Франция) открыт «представительский центр» «ДНР».

Как сообщает Радио Свобода, официальный Париж не признает группировок боевиков.

В Министерстве иностранных дел Франции утверждают, что цель этого «представительства» (зарегистрированное как общественная организация) – незаконна, поэтому соответствующая информация уже передана в прокуратуру.

Франция – пятая европейская страна, где боевики «ДНР» пытаются открыть свое «представительство». Ранее это происходило в Греции, Финляндии, Италии и Чехии