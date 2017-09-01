В Одессе задержали чиновников горсовета на взятке 300 тысяч гривен

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке руководителей подразделений департамента экологии Одесского городского совета.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что начальники одного из отделов и секторов Департамента экологии и развития рекреационных зон горсовета систематически требовали деньги за согласование разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений в Одессе.

Отмечается, что "расценки" составляли от двух с половиной до пяти тысяч гривен за каждое дерево и куст. Оперативники спецслужбы задержали чиновниц в ресторане при получении от представителя одного из одесских санаториев взятки в размере 300 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.