Сотрудников управления образования Краматорска эвакуировали из-за сообщения о минировании здания

Эвакуация из здания управления образования Краматорска прошла из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Около 12.15 на линию "102" поступило сообщение от руководства управления образования Краматорска о том, что "к ним позвонил неизвестный и сообщил о минировании".

По вызову срочно выехали правоохранители. Территория была окружена и взята под охрану, людей на время обследования здания эвакуировали.

На месте происшествия, по ул. Катеринича, работают следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции и взрывотехники, которые обследуют административное здание и прилегающую территорию.

Проверка продолжается.